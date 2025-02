Spoilerata del Corriere dello Sport: sarà Daniele Doveri l’arbitro della supersfida del Maradona fra il Napoli e l’Inter, sabato pomeriggio alle 18.

Le scelte di Rocchi usciranno ufficialmente oggi verso le 12, di giovedì come di consueto quando ci sono partite italiane in corso al mercoledì (ieri la Coppa Italia con Juve-Empoli). Aspettare anche il recupero di stasera tra Bologna e Milan, però, è da escludere, considerando che poi domani sera ci sarà l'anticipo tra Fiorentina e Lecce.

E allora fra poche ore sarà ufficializzato Doveri per Napoli-Inter. Una scelta che - secondo il Corsport - è stata programmata con cura dal designatore. "Dato che molto spesso le scelte di Rocchi vengono puntualmente rovinate dalle malefatte dei suoi arbitri, difficilmente riproponibili (come Colombo, nel giro anche per questa domenica ma dopo il mancato rigore alla Juve a Cagliari su di lui verrà fatta una riflessione), questa volta il designatore ci è voluto andare con i piedi di piombo - si legge -. Ultima gara conosciuta, addirittura il 16 febbraio. Poi più nulla. Il Napoli è la squadra incrociata più volte, 29 (22 vittorie, 10 pari e 7 ko), l’Inter la seconda, con 33 precedenti (14 vittorie, 10 pari e 9 ko). Ha diretto questa sfida 4 volte, curiosamente tutte a Napoli: una vittoria per parte e due pareggi, un rigore per parte".