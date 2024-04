Sebastian Frey, ex portiere tra le altre dell'Inter, è intervenuto su TvPlay per parlare della squadra nerazzurra e delle differenze tra Inzaghi e Conte. "L’Inter ha fatto un mercato molto intelligente e la rosa non si è indebolita, anche grazie a Marotta che è stato il protagonista di questa rinascita", le sue parole.

"Mi diverto di più a vedere questa Inter che quella che ha vinto lo scudetto con Conte. I dati poi parlano chiaro: i nerazzurri sono la miglior difesa d’Europa”, ha poi aggiunto Frey.

