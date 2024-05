Arrivato in Italia nel 2009, dopo l'acquisto da parte dell'Udinese dall'Independiente Medellín, Juan Guillermo Cuadrado Bello ha trascorso, dal suo arrivo a Udine, quindici anni in Italia, dove ha vestito fino a questo momento le maglie di Udinese, Lecce, Fiorentina, Juventus e adesso Inter. Dopo quindici lunghi anni e cinque città diverse in cui ha vissuto, l'esterno colombiano è diventato ufficialmente un cittadino italiano come ci tiene lui stesso a rendere noto tramite i social. Il 7 di Inzaghi ha postato infatti su Instagram una foto che lo ritrae al momento del conseguimento della cittadinanza dove esprime la sua soddisfazione e gratitudine: "Sono ufficialmente diventato italiano. Dopo tanti anni, 2009-2024, grazie Italia".

