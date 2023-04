E' Matteo Darmian il giocatore a sedersi al fianco di Simone Inzaghi per anticipare in conferenza stampa i temi di Inter-Benfica, gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Di seguito le sue parole:

Siete a tre partite dalla finale di Champions, c'è la convinzione nello spogliatoio d fare questo ultimo mese da Inter?

"Sicuramente c'è la volontà di fare questo ultimo mese nel migliore dei modi, ci giochiamo tanto a partire da domani sera. Sarà un mese difficile, siamo concentrati su domani. In Champions abbiamo fatto un bel percorso, se devo scegliere un momento in questa competizione scelgo l'andata col Barcellona".

Come ti spieghi i rendimenti diversi in campionato e Coppa?

"Non lo so, sappiamo che in campionato non stiamo vivendo il nostro miglior momento. Non riusciamo a sbloccare le partite o a chiuderle e non stanno arrivando i punti che ci aspettavamo o meritavamo. E' una situazione che vogliamo cambiare, ma domani è la Champions e siamo concentrati su quello. Da giovedì penseremo al campionato".

C'è un messaggio che la squadra vuole dare ai tifosi?

"Ai nostri tifosi c'è poco da dire, ci sono sempre stati vicino da inizio anno. Sono sicuro che ci sosteranno anche domani, noi vogliamo regalare loro una bella soddisfazione".

E' il tuo momento più alto nella tua carriera?

"Non c'è un segreto, c'è solo tanto lavoro e tanta voglia di migliorare giorno dopo giorno, cerco di mettere in pratica ciò che faccio in settimana".