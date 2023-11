Nel post partita di Italia-Macedonia del Nord, Matteo Darmian si è concesso ai microfoni di Sky Sport dopo il ritorno al gol in maglia azzurra. "Sapevamo l’importanza e la difficoltà della partita. Abbiamo avuto un buon approccio, con la giusta attenzione e la giusta determinazione. E siamo riusciti a sbloccarla presto.

Dopo essere andati in vantaggio di tre gol, nel secondo tempo abbiamo lasciato qualcosina, ma siamo stati bravi a riprenderla - le sue parole -. Potevamo gestirla meglio senza farli rientrare in partita. Era importante vincere e l’abbiamo fatto, ora guardiamo a lunedì. L’Ucraina? Penso che si debba andare in Germania puntando alla vittoria. Non possiamo gestire, in questi due giorni sicuramente avremo modo di recuperare ma anche di preparare nel migliore dei modi la partita".