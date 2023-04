"Dobbiamo scendere in campo con l'atteggiamento giusto, senza pensare di avere un vantaggio perché sarebbe un grande errore. Dobbiamo fare la nostra partita come all'andata e cercare di passare il turno". E' il messaggio mandato all'ambiente interista da Matteo Darmian , protagonista di una chiacchierata con Mediaset Infinity alla vigilia della gara contro il Benfica , valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Quale sarà il pericolo principale? Il Benfica o la testa dell'Inter?

"Se sottovalutiamo l'impegno, commettiamo un grande errore. Il Benfica ha grande qualità, lo ha dimostrato in tutto l'arco della stagione. Dovremo stare attenti, cercare di limitarli e fare la nostra partita".

Vi siete parlati molto durante la stagione per spiegare il perché del rendimento diverso tra Coppa e campionato: vi siete dati una spiegazione?

"Dobbiamo pensare alla Champions domani senza pensare a ciò che è successo in campionato, dove non stamo attraversando un momento positivo. Per 24 ore pensiamo al Benfica, alla Serie A ci penseremo da giovedì".