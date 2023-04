Occhi tedeschi puntati ancora su Robin Gosens secondo quanto rivelato da Kicker che parla di un interesse da parte del VfL Wolfsburg su sollecito dell'allenatore Niko Kovac. Secondo la rivista sportiva tedesca, il VfL Wolfsburg starebbe 'flirtando' con l'ex Atalanta. "Gosens è sotto contratto con l'Inter, semifinalista di Champions League, fino al 2026", il che rappresenta un ostacolo non indifferente per il club di Wolfsburg che sarebbe impossibilitato a sostenere i costi di cartellino e ingaggio del classe '94. "Il club però cerca un successore per Paulo Otavio, attualmente infortunato, che ha rifiutato l'offerte di rinnovo del contratto, in scadenza a fine stagione" e sarebbe fortemente interessato al numero 8 di Simone Inzaghi.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!