È Lautaro Martinez il miglior giocatore di Argentina-Perù, terza giornata del Gruppo A della Copa America. L'interista è stato protagonista del 2-0 dell'Albiceleste con una doppietta (rete al 47' e all'86') che gli vale il riconoscimento personale: al termine della gara il Toro è stato premiato come MVP, posando con il trofeo in mano per uno scatto celebrativo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!