Nell'ambito dell'intervista concessa ai microfoni della UEFA da Francesco Pio Esposito, c'è anche una pillola di Cristian Chivu, tecnico nerazzurro, che parla del suo rapporto col giovane attaccante nerazzurro: "Io lo allenavo da tre o quattro anni, veniva anche con me in Primavera da sotto età. Se qualcuno ha qualcosa di speciale, bisogna metterlo un po' più in difficoltà e farlo soffrire di più. Ma ha mostrato di avere il coraggio e la personalità di far vedere che è un giovane che ha tanta fame e tanta voglia. In una squadra come l'Inter vuole esserci e ci sa stare".