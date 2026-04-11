L’attrazione fatale. Francesco Acerbi e Simone Inzaghi appaiono destinati a tornare a lavorare insieme. La conferma arriva dalle pagine de Il Giornale: dopo gli anni ruggenti vissuti, fianco a fianco, prima alla Lazio e poi all’Inter, a giugno Acerbi dirà addio all’Inter e appare destinato a raggiungere il suo mentore all'Al-Hilal per le ultime stagioni della sua carriera.