L’attrazione fatale. Francesco Acerbi e Simone Inzaghi appaiono destinati a tornare a lavorare insieme. La conferma arriva dalle pagine de Il Giornale: dopo gli anni ruggenti vissuti, fianco a fianco, prima alla Lazio e poi all’Inter, a giugno Acerbi dirà addio all’Inter e appare destinato a raggiungere il suo mentore all'Al-Hilal per le ultime stagioni della sua carriera. 

Sezione: Focus / Data: Sab 11 aprile 2026 alle 15:30
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.