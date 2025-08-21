Kristjan Asllani ha iniziato le visite mediche con il Torino. Come raccolto da TMW, il centrocampista è arrivato da pochi minuti fa all'Istituto di Medicina dello Sport, nella pancia dello stadio Olimpico Grande Torino, per i test propedeutici alla firma con il club granata.

Asllani firmerà il contratto - triennale dopo l'eventuale riscatto, con ingaggio a salire fino a circa 2 milioni di euro - che lo legherà al club di Urbano Cairo nel corso del pomeriggio, mentre all'Inter andranno 1,5 milioni di euro per il prestito e 12 per l'obbligo condizionato. In caso di riscatto l'Inter, inoltre, incasserà il 20% sull'eventuale successiva rivendita da parte del Toro.

Data: Gio 21 agosto 2025 alle 15:30
