L'Inter U23 di Stefano Vecchi vince 1-3 in casa dell'AlbinoLeffe. Partita difficile e sofferta per i nerazzurri, che alla fine, grazie a una doppietta di Topalovic, sono riusciti a portare a casa tre punti preziosi. Ecco le pagelle della gara.

MELGRATI 6 - Una buona parata su Lupinetti e poco altro. Non può far nulla sul rigore di De Paoli.

STANTE 6 - Non si mette in risalto con grandi interventi, ma non commette errori da segnalare. Sufficienza meritata per lui.

PRESTIA 6 - Errore da matita blu nel primo tempo, quando rischia di regalare il gol a Sali. Poi non sbaglia più, come suo solito, e nel finale guida i nerazzurri con sicurezza.

ALEXIOU 6.5 - Il migliore del pacchetto di difesa di Vecchi, con una partita in cui impressiona per precisione e puntualità. Solido dietro, propositivo in avanti quando serve. Il ruolo di terzo di difesa gli si addice alla perfezione, visto il grande fisico e la capacità di farsi anche in proiezione offensiva.

CINQUEGRANO 6 - Non particolarmente coinvolto, però sul gol di Cocchi è la sua discesa a dare il via all'azione. Dal 73' BERENBRUCH 6.5 - Sul gol di Topalovic per l'1-2 c'è il suo zampino. Bel filtrante per Agbonifo, che poi ha servito l'assist.

FIORDILINO 5.5 - Nella performance negativa di tutto il centrocampo nerazzurro anche lui ha delle responsabilità. Non riesce a gestire i ritmi come aveva fatto nelle partite precedenti. Dall'82' TOPALOVIC 8 - Entra, fa doppietta, decide la partita. Nei dieci minuti abbondanti che Vecchi gli concede, si prende di forza il titolo di MVP, in condivisione con Cocchi.

KACZMARSKI 5 - Prestazione negativa. Il centrocampo dell'AlbinoLeffe ha nettamente prevalso e il polacco non è mai davvero entrato in partita, non riuscendo a imporre le sue giocate. Autore del fallo ingenuo che ha provocato il rigore dell'1-1.

KAMATE' 5 - Non è la sua serata. Si vede pochissimo, anche in quelle situazioni che più si addicono alle sue caratteristiche. Troppo poco per uno come lui. Dall'87' AVITABILE S.V.

COCCHI 8 - Partita superlativa. La squadra fatica e lui la tiene a galla con un salvataggio sulla linea in scivolata. Il gol, poi, è di rara bellezza. Grande segnale da parte del classe 2007 di Vecchi.

LAVELLI 5.5 - Lavora parecchio in fase di non possesso, con grande generosità. Paga l'intensità che ci mette quando poi è chiamato ad attaccare, con la lucidità che spesso viene meno. Nel secondo tempo cala vistosamente. Dal 73' IDDRISSOU 6: Intensità, fisico e poco altro. Non è lui a decidere la gara, ma non sfigura. Bravo nel procurarsi l'ammonizione di Sottini.

LA GUMINA 5.5 - Anche lui, come il compagno di reparto Lavelli, fa fatica a farsi vedere. Se nella prima parte di gara era riuscito a far salire la squadra in un paio di occasioni, nel secondo tempo è completamente fuori dal gioco. Dall'82 AGBONIFO 7 - Finalmente! La sua freschezza si sposa con la lucidità nel servire Topalovic e produce due assist pesantissimi.

Mister Stefano VECCHI 6.5 - Il voto è la media tra la prestazione claudicante e i cambi decisivi. Alla fine arriva una vittoria sudata, sofferta, ma fondamentale per ripartire dopo la sconfitta contro il Cittadella. Dopo un secondo tempo difficile riesce a indovinare le mosse giuste, mettendo la squadra nelle condizioni di centrare i tre punti. Per crescere, si passa anche da vittorie come questa.