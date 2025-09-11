Prepariamoci insieme a Juventus-Inter, big match in programma sabato 13 settembre a Torino. Le ultimissime di formazione e le probabili scelte di Chivu. Novità anche dal mercato, si registrano movimenti e sondaggi per la difesa.

