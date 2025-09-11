In occasione della visita presso la sede della Lega Calcio Serie A, dove è stato accolto dal Presidente Ezio Simonelli, dall'Amministratore Delegato Luigi De Siervo e dall'Head of Competitions Andrea Butti, Gianni Infantino, numero uno della FIFA, ha parlato in termini entusiastici dell'introduzione della 'Refcam' nel campionato italiano, una novità che vedrà la luce durante Juventus-Inter: "Bisogna offrire sempre il meglio e sempre di più al pubblico, ai tifosi e ai fan - le sue parole riportate sul sito della Lega -. È tutto quello che facciamo e che fa la Lega Calcio Serie A. Faccio i complimenti a tutti, dal Presidente a tutti quanti per il lavoro che stanno facendo per i tifosi. La Refcam è un'innovazione spettacolare, lanciata durante il Mondiale per Club. Restituisce veramente la sensazione di essere in mezzo al campo durante la partita e fa anche vedere cosa vede, cosa può vedere e anche, a volte, cosa può non vedere l'arbitro. È veramente un arricchimento".
Autore: Mattia Zangari
