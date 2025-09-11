Ultimi nodi da sciogliere in casa Inter in vista della sfida di dopodomani con la Juventus. Oggi, con l'arrivo di Lautaro, Chivu ritroverà il gruppo al gran completo. Dunque, il tecnico romeno avrà appena due allenamenti a disposizione con tutta la rosa per preparare la sfida di Torino.

Secondo la Gazzetta dello Sport, si ripartirà dalle certezze del 3-5-2, con due dubbi. C'è da decidere se partire fin dall'inizio con Akanji in difesa (ieri la prima seduta dello svizzero con i suoi nuovi compagni) o confermare Bisseck. E poi a centrocampo: Sucic e Mkhitaryan si giocano una maglia per completare il reparto con i punti fermi Barella e Calhanoglu. "Di sicuro, le rotazioni terranno conto anche del calendario: mercoledì 17 si va in Olanda per il debutto in Champions con l’Ajax, il 21 a San Siro arriverà il Sassuolo", si legge.