In data odierna, presso l’istituto clinico Humanitas di Rozzano, la calciatrice dell'Inter Women Annamaria Serturini è stata sottoposta a intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.
L’intervento, perfettamente riuscito e nelle prossime settimane la calciatrice inizierà il percorso riabilitativo.
Sezione: Inter Femminile / Data: Gio 11 settembre 2025 alle 07:45 / Fonte: Inter.it
Autore: Christian Liotta
