E' diventato un caso politico l'incontro online tra i vertici del Milan e la segreteria milanese di Forza Italia con alcuni consiglieri di Palazzo Marino, come riporta oggi La Repubblica. Secondo alcuni "uno scambio conoscitivo", ma per i maligni i rossoneri avrebbero caldeggiato una strategia di voto su San Siro in Consiglio comunale: sì o uscita dall'aula. Una posizione che favorirebbe la vendita dell'impianto ai club, Milan e Inter, dopo una lunga trattativa. Domani, nel frattempo, la vicesindaca Anna Scavuzzo incontrerà Forza Italia, non sono invece ancora in agenda riunioni con FdI e Lega.

Si fa però spazio anche un possibile piano B. Il nuovo commissario per gli stadi deciso con il decreto Sport potrebbe inserirsi infatti anche nel caso Milano qualora la vendita non andasse in porto e prendere in mano una ristrutturazione del Meazza o la costruzione di un nuovo impianto.