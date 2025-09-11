Roberto De Zerbi, tecnico dell'Olympique Marsiglia, si è detto soddisfatto per il lavoro svolto sul mercato dalla dirigenza, molto attiva soprattutto nelle ultime ore della sessione: "Ho parlato al telefono con i nuovi acquisti: Aguerd, Pavard... Ci sono stati sei arrivi negli ultimi giorni. Cercheremo di metterli subito in campo. Sono giocatori molto forti, sono contento della squadra che abbiamo composto", le parole dell'ex Sassuolo in conferenza stampa.

Nello specifico, De Zerbi ha parlato così di Pavard: "Da lui mi aspetto che sia il giocatore che conosciamo, che porti la sua esperienza e personalità. È arrivato con grande entusiasmo e ci rende felici che i francesi sappiano cosa rappresenti l'OM. Mi piace l'idea di allenare questa squadra perché è un gruppo forte. Dovremo essere pronti in pochi allenamenti".