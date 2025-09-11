Gianpiero Piovani trova un piccolo neo nel match stravinto da Inter Women contro l'Hibernian, un 4-1 che consente alle nerazzurre di ipotecare il passaggio del turno in Women's Europa Cup: "Le ragazze hanno fatto una grande prestazione. Se vogliamo trovare proprio qualcosa che non è andato, è stato il gol preso - ha spiegato il tecnico a Inter TV -. Quando sei sul 3-0 questo non deve succedere,perché una squadra forte, deve andare avanti, continuare quello che sta facendo, invece abbiamo mollato un po'. L'unica cosa negativa è questa, per il resto avete visto tutti, abbiamo fatto davvero molto bene, sono felice per le ragazze perché si stanno applicando, poi abbiamo avuto anche la fortuna di cercare di ruotare un po' tutte le ragazze in queste partite e diciamo che nella gestione siamo stati molto bravi in questo. Sono davvero felice per come l'abbiamo preparata. Questo è un turno che non abbiamo ancora passato, guai a sederci dopo il 4-1, io le terrò cariche. L'Europa è un po' particolare perché abbiamo visto tante squadre che magari pensavano di aver passato il turno e alla fine non l’hanno passato, quindi dobbiamo stare molto attenti e cercare di lavorare soprattutto sulla mentalità, perché le giocate ormai le ragazze le sanno fare, quindi dobbiamo lavorare sulla testa. Se cambi cinque o sei giocatrici e non cambia niente in campo vuol dire che è una fortuna, per me come allenatore e per noi come staff avere delle ragazze che si fanno trovare pronte nel momento in cui vengono chiamate in causa".