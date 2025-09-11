Condottiero dell'Atletico Madrid dal 2011, Diego Pablo Simeone è l'allenatore più longevo di una squadra top nel calcio contemporaneo. Eppure, nonostante lo status da icona del mondo colchoneros che si guadagnato in questi 14 anni, il Cholo non si sente 'blindato' alla panchina degli spagnoli: "Non la penso così, il calcio è calcio. La cosa più normale per gli allenatori è cambiare, ma ho dovuto affrontare l'insolito", ha spiegato a 'El Partidazo de COPE'.

Parlando della sua filosofia di gioco, Simeone ha rispedito al mittente le accuse di 'difensivismo': "Sono un allenatore. Questo argomento è noioso, cosa significa essere difensivi?".