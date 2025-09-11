Ademola Lookman potrebbe passare dal mirino dell'Inter a quello della Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il giocatore tornerà in gruppo all'Atalanta ma è da considerarsi un separato in casa.

Andrà via, prima o dopo e la Juventus è attentissima sulla situazione. Già a gennaio ci sono i presupposti tecnici ed economici per pensare che Lookman possa far comodo ai bianconeri, anche se la società dovrà pensare anche a un sostituto di Vlahovic a fine stagione.