Fine della telenovela? Dopo quasi tre mesi, potrebbe essere arrivata la conclusione dell'affaire Lookman. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, domani l'attaccante nigeriano dovrebbe rivedersi in gruppo a Zingonia dopo l'estate burrascosa e i propositi di Inter naufragati malamente. All'orizzonte c'è il match con il Lecce.

"L'Atalanta è tornata in campo lunedì per preparare al meglio la sfida con il Lecce, terzo impegno ufficiale dell'era Juric e iniziale ostacolo di un settembre incandescente, con le due sfide di Champions League (la prima a Parigi col PSG) e la doppia trasferta a Torino che potrebbero tracciare ancor di più la strada da percorrere - si legge -. E il primo passo sarà il ritorno in squadra di Ademola Lookman, al centro della telenovela estiva conclusasi con la permanenza a Bergamo: l'apertura da parte del club è arrivata dall'inserimento in lista Uefa, l'attaccante nigeriano oggi tornerà a Bergamo, da domani si aggregherà col gruppo. Il tecnico croato ancora non lo ha allenato da quando ha cominciato la sua nuova avventura sulla panchina bergamasca e potrebbe valutare un'eventuale convocazione per la gara casalinga contro i giallorossi".