Naufragato sul più bello il suo trasferimento all'Olympique Marsiglia nelle ultime ore del mercato estivo, Joel Ordóñez ora è pronto a rituffarsi nel mondo Bruges dopo la parentesi felice vissuta con la Nazionale ecuadoriana, capace di battere i campioni del mondo argentini: "L'affare non è andato in porto, ora è il momento di lavorare per la mia squadra", ha tagliato corto il difensore, intercettato in aeroporto da Teradeportes.

Quanto al suo futuro dopo il Mondiale 2026, Ordóñez, accostato di recente anche all'Inter, è rimasto sul vago: "Non lo so, qualunque cosa voglia Dio".