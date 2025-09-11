Paolo Di Canio entra nella discussione relativa alla corsa Scudetto con un'intervista rilasciata a La Stampa. "Tutti hanno preso qualcosa di importante, ma in poche hanno trovato titolari. Tra queste il Napoli, che vedo in pole. Perché quando vinci, se mantieni staff tecnico, società e allenatore in simbiosi, parti sempre avanti. Il Napoli ha trovato questa continuità, dovendo solo aggiungere pedine mirate".

Subito dietro, l'Inter. "Che deve ritrovare fame, nelle partite decisive dell’anno scorso le è mancata. Ha preso schiaffi nei derby, con la Juve, con la Lazio. In Champions ha fatto bene perché i giocatori si caricano da soli,ma in campionato è mancata rabbia. Chivu sta cambiando più di quanto non si dica, chiede più verticalizzazioni e fa bene: ha gente che può correre e attaccare la profondità. Ora serve la disponibilità dei giocatori. C’è chi dice che manca ancora qualcosa, ma alla fine ha preso giocatori in tutti i ruoli, Diouf e Sucic sono giovani ma con esperienze internazionali, Pio Esposito –che è una bestia – e Bonny sono attaccanti veri, Akanji era la miglior soluzione disponibile per il dopo Pavard".

Infine, un rapido commento su Juve-Inter. "Una partita vera, ma dipende da come torneranno i giocatori dalle nazionali".