"Il Napoli, da noi, è la squadra che si è migliorata di più: ha uno degli allenatori più forti d’Europa, è strutturata. In Champions il Psg è la squadra più attrezzata: può fare il bis. Solo il Napoli, tra le italiane, può arrivare ai quarti o in semifinale. Le altre faccio fatica a vederle". A pochi giorni dal ritorno della Champions League, Alessandro Costacurta fotografa così al Quotidiano Sportivo la situazione delle italiane in Coppa.

"L'Inter? In un certo senso si è rinforzata, ma lotterà più per lo scudetto. Ha giocatori con un anno in più che hanno perso entusiasmo, difficile confermare il cammino degli ultimi tre anni in Europa".