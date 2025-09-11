Petar Sucic potrebbe giocare il derby d'Italia al posto di Mkhitaryan, ma anche prendendo una maglia dal 1' a Calhanoglu. Così secondo Tuttosport, che racconta come ieri il centrocampista croato abbia fatto ritorno alla Pinetina assieme ai compagni di squadra attesi per il rientro.

Sucic è uno dei simboli del nuovo corso di Chivu che chiede un calcio più verticale rispetto al passato e il croato ha già mandato a memoria le richieste dell'allenatore.