La delibera sulla vendita dello stadio San Siro a Inter e Milan approderà in giunta "la prossima settimana". Lo ha detto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, a margine di un evento in città.

"L’importante è che la vicesindaca Scavuzzo completi gli incontri con tutte le forze politiche, ma per il resto siamo pronti: la settimana prossima andiamo in giunta", le parole del primo cittadino del capoluogo lombardo riportate da Calcio e Finanza.

Parlando delle questioni legate alla Procura e alla Corte dei Conti, Sala ha concluso: "Ho lasciato alla vicesindaca Scavuzzo la verifica, dal punto di vista di tutte le entità che hanno partecipato a questa lunga storia, di cosa ne pensano. Ovviamente ognuno poi farà il suo mestiere, però siamo sufficientemente tranquilli, stiamo rispettando pienamente le regole. Quindi, siamo pronti a procedere, però è importante adesso ascoltare il parere di tutti".