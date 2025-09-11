Come da programma, Lautaro Martinez è tornato alla Pinetina questa mattina, a due giorni dal derby d'Italia contro la Juve. L'argentino è l'ultimo giocatore nerazzurro, che è stato impegnato con la sua Nazionale nelle scorse ore, a varcare il cancello del 'Bper Training Centre' di Appiano Gentile, complice il match disputato in Ecuador nella notte italiana di mercoledì.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, il Toro ha svolto un lavoro differenziato e solo domani rientrerà in gruppo per preparare la delicata trasferta di Torino.