"C’era una volta il Thuram che segnava in tutti gli scontri diretti o quasi: Milan, Roma, Lazio, Napoli... Era il Thuram dell’anno dello scudetto. Quello che al debutto nel derby fece subito centro, per poi ripetersi anche al ritorno, mettendo la sua firma sotto la vittoria che consegnò all’Inter la seconda stella. Ebbene, quel Thuram non si vede da un po’ di tempo".

Il Corriere dello Sport sottolinea l'assenza del francese dal tabellino dei marcatori nei big match. Nella scorsa stagione, infatti, seppur sia stata la migliore dal punto di vista numerico (18 reti complessive), ha fatto scena muta in quasi tutti i big match. Doppietta all'Atalanta a inizio campionato e poi il tacco magico a Barcellona nella semifinale di Champions. Stop. A Chivu servirebbe il Thuram della seconda stella e non quello della seconda stagione a Milano.