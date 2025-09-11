Anche in casa Juventus sono tornati ad allenarsi gli ultimi nazionali dopo la sosta. In particolare, Tudor ha potuto riabbracciare Vlahovic e David, i due attaccanti di punta che fin qui si sono divisi la scena.

"Il tecnico croato sarà privo dello squalificato Andrea Cambiaso e molto probabilmente anche di Francisco Conceiçao, tornato in anticipo dal Portogallo per un problema muscolare. L’ex Porto si è allenato a parte anche ieri, come Fabio Miretti. Conceiçao spera in un recupero lampo, però la prudenza è massima: oltre all’Inter, rischia di saltare il match di martedì in Champions contro il Borussia Dortmund", aggiorna la Gazzetta dello Sport.

