L'Inter sta osservando con attenzione la situazione di Dusan Vlahovic. Secondo Tuttosport, infatti, i dirigenti nerazzurri hanno sondato il terreno con l'entourage. Una missione "esplorativa", si legge, per capire se ci sono gli estremi per un passaggio all'Inter nella prossima stagione.

Ventisei anni a gennaio, Vlahovic entra perfettamente nei parametri Oaktree. Sarebbe, per il quotidiano, l'ennesima "marottata", uno scippo alla concorrenza sulla falsariga di Thuram, Calhanoglu e Mkhitaryan. Per ora non c'è nulla di avviato. Il serbo l'estate scorsa avrebbe accettato di scendee a 6 milioni l'anno per andare al Milan, ma il problema sono i bonus alla firma che si aggireranno sui 10 milioni.

Inoltre l'Inter ha puntato su Bonny, investendo 23 milioni di euro e confidando anche su Pio Esposito. Ad oggi quindi Vlahovic all'Inter è legato all'eventuale uscita di Thuram.

Di certo questo derby d'Italia sarà una gara particolare per Vlahovic, che giochi o meno dal 1'. Quel che sembra certo è che, anche con una grande stagione, non ci sono margini per un rinnovo con i bianconeri. Troppo distanti le posizioni tra entourage e club.