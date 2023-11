Il derby della Capitale sarà una battaglia in campo, ma anche una sfida di strategia sulle due panchine, dove siedono due allenatori molto diversi tra loro. E, allora, chi tra José Mourinho e Maurizio Sarri sarà il fattore in più per Roma e Lazio? Andrea Stramaccioni ha risposto così a precisa domanda, nel corso di un'intervista rilasciata al Messaggero: "Sicuramente Mou ha il gene della partita "vita o morte" nel suo dna. È forse uno dei migliori al mondo sulla partita secca. Ma poi vai a vedere e Sarri ha vinto 3 derby su 4 finora. Perciò l'inerzia ad oggi è a suo favore».