Sono state pubblicate oggi le candidature per il Pallone d'Oro Africano. Per il premio al miglior portiere Yassine Bounou (Al-Hilal) è il grande favorito. Sono candidati anche Edouard Mendy, Ronwen Williams, Mohammed El Shenawy e André Onana, ex portiere dell'Inter. La premiazione si svolgerà l'11 dicembre a Marrakech.