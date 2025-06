L'unico aspetto positivo della Champions League dell'Inter terminata in tragedia è legata all'aspetto economico. Una magra consolazione che può però aprire nuovi scenari più rosei per il futuro. Come spiega oggi La Gazzetta dello Sport, infatti, il club nerazzurro chiuderà il 30 giugno il miglior bilancio della sua storia, fatto dei ricavi più alti di sempre per una squadra italiana che consentiranno alla società di chiudere per la prima volta utile in era 'moderna'.

Secondo le stime della rosea, il fatturato sfonderà il mezzo miliardo di euro attestandosi su 515-520 milioni (contro i 399 del 2023-24). La grande differenza l’ha fatta proprio la Champions, competizione che ha permesso all'Inter di incassare circa 190 milioni divisi in 137 di premi UEFA, 50 di botteghino e i 2 di bonus-extra degli sponsor per il raggiungimento della finale. Le sponsorship passano invece da 80 a 105 milioni, mentre le entrate da stadio si alzano da 70 a 100 milioni. Da non dimenticare la partecipazione al Mondiale per Club che porterà un minimo di 22 milioni. "Tolti gli oneri per gli interessi sul bond - conclude il quotidiano -, il risultato ante-imposte 2024-25 dovrebbe essere positivo per 35-40 milioni (contro il -27 del 2023-24), per un utile al netto delle tasse di 20-25 milioni".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!