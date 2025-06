Dopo la conferma di Antonio Conte alla guida del Napoli, i campioni d'Italia cominciano a pianificare il prossimo mercato estivo a prescindere dall'arrivo, ormai imminente, di Kevin de Bruyne: secondo il quotidiano Il Resto del Carlino, una delle prime mosse del DS partenopeo Giovanni Manna è stata quella di contattare il Bologna per tastare il polso sul difensore Sam Beukema. Ricevendo però un sonoro picche dal club felsineo, pronto ad offrire un adeguamento di contratto fino al 2029 al giocatore sui taccuini anche dell'Inter oltre che di club spagnoli e di Premier League.

Dovessero arrivare offerte superiori ai 40 milioni, la situazione per Beukema potrebbe complicarsi. Quindi c'è un senso di urgenza in casa rossoblu per blindare la propria colonna difensiva.