Notte di paura all'interno del Viola Park, centro sportivo della Fiorentina dove qualche giorno fa si è giocata la final four scudetto di Primavera 1 che ha visto trionfare l'Inter di Andrea Zanchetta. La scorso notte, all'interno dell'impianto sportivo del club gigliato è divampato un incendio come comunica la società stessa attraverso i canali ufficiali: "ACF Fiorentina informa che nella nottata un incendio, le cui cause sono ancora da chiarire, è divampato all'interno di una camera del padiglione dedicato al settore giovanile del "Rocco B.Commisso" Viola Park. Il sistema d'allarme, le procedure di emergenza e la preparazione del personale presente hanno garantito rapidamente l'evacuazione della struttura. Alcune persone sono state condotte per accertamenti in ospedale e accompagnate dai nostri sanitari sono già state dimesse e in buone condizioni. La zona del padiglione colpita dell'incendio è stata, al momento, isolata e messa in sicurezza" si legge nel comunicato pubblicato.