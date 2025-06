Calato il sipario della Champions League ieri sera a Monaco, la massima competizione europea ripartirà giovedì 28 agosto a Montecarlo con il solito appuntamento di fine estate per il sorteggio che decreterà il mosaico della nuova edizione della Coppa dalle grandi orecchie. Sarà svelato a fine agosto, dunque, il maxi-girone che farà da protagonista per la prima parte della competizione alla quale parteciperanno le migliori d'Europa che dovranno sfidare i neo-campioni d'Europa del PSG e l'Inter, arrivata comunque in finale dopo una stagione continentale stratosferica e finita col giocare "la peggior partita dell’anno" come l'ha comprensibilmente definita la Gazzetta dello Sport.

Alla lunga le più forti vengono fuori e al netto di un mercato che ribalterà gli scenari, "si possono però individuare le magnifiche sei: Psg, Inter, Real Madrid, Barça, Liverpool e Bayern. A seguire, Chelsea, Atletico e Arsenal. Quindi, tante outsider tra cui Atalanta, Juve e Napoli". Saranno sei le squadre dalla Premier e quattro le italiano, con l’Inter che sarà in prima fascia; Atalanta e Juve in seconda e il Napoli, campione d'Italia, in terza per ranking Uefa.

"Su 36 finaliste, 29 sono di diritto già nel gruppo. Mancano 7 slot che saranno risolti via preliminari e playoff di luglio e agosto", e la vera grande novità è che "nell’eliminazione diretta, chi è meglio piazzato in classifica giocherà il ritorno in casa: decide l’Uefa. Misure: 36 (finaliste)-24 (qualificate)-8 (agli ottavi)-16 (ai playoff). Ieri è finita, oggi si riparte".