Con la direzione di ieri a Monaco, Istvan Kovacs è diventato il primo arbitro a dirigere tutte e tre le finali di Champions, Europa e Conference. Il fischietto romeno ha diretto il match di ieri senza troppi problemi, "merito anche dell’atteggiamento dei calciatori, che, come in tutte le finali, pensano soprattutto a giocare, ma anche ovviamente di un andamento della gara mai in discussione" si legge nella moviola di Tuttosport che sul fischietto 40enne parla di direzione equilibrata in un match dai pochi falli.

"All’inizio dell’azione che porta al 2-0 di Doué, il recupero palla del Psg è sulla linea di fondo: dalle immagini sembra proprio che il pallone resti in campo. Qualche lieve lamentela parigina sulla spinta di Acerbi ai danni di Marquinhos nell’area nerazzurra, ma il gesto è nei limiti della regolarità. Il primo giallo giunge nel secondo tempo ed è corretto: Zalewski arriva in evidente ritardo su Fabian Ruiz. Protesta giustamente però Inzaghi (che viene ammonito), perché manca almeno un giallo per il Psg visti i due falli subiti in ripartenza da Thuram. Corretti anche gli altri due cartellini gialli, sventolati ai danni dello stesso Thuram e di Acerbi. Le uniche due ammonizioni per il Paris Saint-Germain arrivano nel finale e sono corrette, per Doué e Hakimi.