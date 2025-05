Nella sfida tra le sue ex squadre che vale la conquista della Champions League, Maxwell non ha dubbi su chi schierarsi. Ai microfoni di RMC Sport, l'esterno brasiliano dichiara infatti: "Penso che il mio periodo al PSG, aver preso parte all'inizio del progetto, aver visto dove si trova oggi il club... Il nostro desiderio era di vedere il PSG in finale e spero con tutto il cuore che vincano questa partita". Prima di esprimere chiaramente la sua preferenza, il brasiliano è tornato anche sulle differenze che esistono tra il Paris Saint-Germain del suo tempo e il Paris Saint-Germain attuale:"È difficile dire cosa ci mancasse... Avevamo tanti buoni giocatori in campo, abbiamo giocato delle belle partite con tanta qualità, ma credo che questo faccia parte dell'evoluzione del progetto. Avevamo tanti buoni giocatori, ma c'era questa ossessione di vincere la Champions League senza passare attraverso il processo che porta alla vittoria. Oggi il club ha raggiunto un'altra dimensione e la squadra ha una stabilità che prima non avevamo."

Secondo lui, saranno le risorse psicologiche messe in campo durante tutta la stagione di Champions League a consentire alla squadra di Luis Enrique di riportare a Parigi la prima Champions League della sua storia. "Il PSG ha sofferto nella competizione, ma la sua forza mentale l'ha aiutato a crescere. Ora è in una fase positiva. In passato, credo che l'ossessione per la vittoria della Champions League abbia rovinato l'atmosfera generale del gruppo; c'era un'enorme pressione".