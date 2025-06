Il primo tiro in porta dell'Inter nella disfatta in finale di Champions arriva al minuto 75. E basta questo a racchiudere quanto la squadra di Inzaghi non abbia praticamente mai fatto male (o provato a farlo) al dominante PSG fresco campione d'Europa. Ha pesato, e tanto, l'assenza della ThuLa.

"Thuram e Lautaro sono spariti, non si sono presentati, travolti da loro stessi ancor prima che mangiati dagli avversari - scrive oggi La Gazzetta dello Sport -. Travolti da una gamba che non andava, da una testa paralizzata: non una giocata, non un segnale, il primo tiro in porta – appunto – a 15’ dalla fine di Thuram sul 3-0 per il Psg". Inutile dire che, alle loro spalle, i vari Taremi, Arnautovic e Correa hanno deluso per tutta la stagione.