Pio Esposito trova la rete numero 19 della sua stagione allo Spezia. Ma questa è indubbiamente la marcatura più amara di tutte, perché nella serata del Picco svaniscono fragorosamente le speranze della formazione bianconera di tornare in Serie A. Gli uomini di Luca D'Angelo vengono infatti sconfitti nella finale di ritorno dei playoff di Serie B per 3-2 dalla Cremonese di Giovanni Stroppa che dopo due stagioni ritrova la massima serie. Punizione micidiale per lo Spezia, che aveva a disposizione due risultati su tre ma viene travolto dalla doppietta di Manuel De Luca intervallata dal gol di Franco Vazquez che fanno volare i grigiorossi.

A ridosso del novantesimo, la rete di Esposito e quella di Luca Vignali nel giro di 75 secondi riaccendono la fiamma della speranza degli Aquilotti, ma dopo un finale concitato e lunghissimo (espulsione nel recupero per Vignali e per il cremonese Marco Nasti) a fare festa è la Cremo. Per lo Spezia, che ha provato a contendere al Pisa la promozione diretta cedendo nel finale, una serata amarissima. Stroppa che a distanza di tre stagioni toglie la promozione a D'Angelo dopo il playoff tra Monza e Pisa vinto dai brianzoli.