È l'ex in questione a fare male per primo nella lunga sfilza di gol inflitti dal PSG all'Inter nella finale di Champions di ieri sera, costata carissima alla squadra di Inzaghi. A fine partita Achraf Hakimi, autore della prima delle 5 reti dei transalpini, parla della reazione post-gol: "Dopo aver segnato, non è stato facile e non volevo festeggiare. Chiedo scusa ai tifosi dell'Inter che mi hanno sostenuto e rispettato" ha detto l'esterno marocchino a M6.

Sulla vittoria ha poi aggiunto: "È stata una serata incredibile. Da quando siamo arrivati ​​a Monaco, abbiamo sentito che era nostra. Abbiamo lavorato molto. Ho cercato di rimanere concentrato per aiutare la squadra".