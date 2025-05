Una grande sorpresa per gli abitanti di Petare, sobborgo orientale della capitale del Venezuela Caracas: nella giornata di ieri, infatti, l'ex difensore dell'Inter Marco Materazzi si è recato in visita nella città in compagnia dell'ex leggenda del Real Madrid Guti. La loro presenza non è passata inosservata tra gli abitanti della città, che sono accorsi in massa per salutare e scattare le foto coi due grandi ex campioni.

I due calciatori sono stati protagonisti della seconda settimana della Liga Monumental, particolare torneo di calcio a nove giocatori che si terrà fino al 10 giugno proprio in Venezuela.