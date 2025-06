"Non c’è storia, non c’è partita, non c’è l’Inter. Una mazzata tremenda. Una sconfitta dolorosa e rumorosa, un’umiliazione nella notte attesa due anni, per la precisione 721 giorni". Il Corriere della Sera sintetizza con questo concetto la notte da dimenticare vissuta dai nerazzurri, surclassati dal PSG con un netto 5-0 che lascia spazio a pochi commenti.

Ripartire sarà difficile, ma intanto bisognerà capire anche come e da chi ripartire. A partire dalla panchina e dal futuro di Simone Inzaghi che sarà da decifrare nelle prossime ore, con il vertice in programma tra il tecnico e la società tra domani e martedì. Dopo la disfatta di ieri, secondo il Corsera sarebbe "clamoroso immaginare il rinnovo" di contratto del piacentino, che ha sul tavolo anche i tanti milioni proposti dall'Al Hilal.

