L'Al-Hilal cerca con insistenza un allenatore. Per l'eredità di Jorge Jesus la candidatura più calda è quella dell'attuale tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, però, secondo il quotidiano L'Equipe, il club saudita ha fatto un tentativo importante anche per Zinedine Zidane: l'ex allenatore del Real Madrid, fermo ormai da quattro anni, ha infatti ricevuto un'offerta di oltre 100 milioni di euro per un contratto annuale.

L'Al-Hilal ha studiato questa proposta pesantissima per consentire all'ex juventino di essere disponibile per la Nazionale francese dopo la partenza di Didier Deschamps alla fine della Coppa del Mondo del 2026. Tuttavia, Zizou ha cortesemente rifiutato l'offerta del secondo classificato saudita.