Tiene chiaramente banco a Coverciano la questione Francesco Acerbi. Dopo il rifiuto del difensore dell'Inter della convocazione per i prossimi impegni degli Azzurri, RAI Sport raccoglie il parere del capo-delegazione Gigi Buffon: "Diciamo che in linea di massima il calciatore non dice no a Luciano Spalletti ma a qualcosa di ancora più grande come l'Italia. Noi dirigenti presenti e passati, come il CT abbiamo l'onore per un certo periodo della nostra vita di rappresentare l'Italia, la maglia azzurra è un valore unico e imprescindibile".

La finale Champions può essere un alibi, però tu ti sei presentato dopo due finali Champions perse.

"Sì, come altri miei compagni di finali ingloriose. Il morale inevitabilmente non era alle stelle ma c'era un altro lavoro da finire, avevamo l'opportunità di chiudere la stagione con un piccolo sorriso e davamo la disponibilità. In questa faccenda la cosa particolare è il fatto che c'è stata una certa disponibilità da parte del giocatore, che si era sentito col mister. Poi c'è stato un ripensamento più che legittimo perché sulle scelte non si può sindacare. Lui ha volto pensarci qualche giorno in più, alla fine dobbiamo prenderne atto. La scelta va rispettata che piaccia o no; noi abbiamo il dovere di andare avanti e cogliere una convinzione maggiore per superare le avversità".

