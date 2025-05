Il futuro di Simone Inzaghi all'Inter è ancora saldo? Dopo le dichiarazioni successive alla sconfitta pesante rimediata questa sera, dove ha messo in dubbio la sua presenza al Mondiale per Club, Gianluca Di Marzio parla di altro segnale d'addio aggiungendo come comunque la società sia pronta in ogni caso ad accontentarlo prolungandogli il contratto, ma la botta subita a Monaco di Baviera può lasciare strascichi.

Nel caso in cui però il confronto della prossima settimana non dovesse dare frutti, l'Inter andrebbe su un profilo giovane come potrebbe essere Cesc Fabregas, Roberto De Zerbi o Cristian Chivu che ha allenato la Primavera nerazzurra fino alla scorsa stagione. Tecnici coi quali costruire un ciclo diverso.