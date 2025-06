Dal paddock del GP di Spagna, Marco Materazzi, intercettato da Sky Sport, prova a eludere le domande sulla finale tra PSG e Inter ma poi si lascia andare ad un incitamento alla squadra nerazzurra: "Una sofferenza... Ma bisogna ripartire. La mia carriera ha visto uno Scudetto perso nel 2002 ma poi ho vinto tutto. I ragazzi hanno sofferto e perso con dignità, anche se il risultato è stato pesante. Ma sono pronti per ripartire e ne hanno l'opportunità, fra 15 giorni per dire inizia il Mondiale per Club. Con Simone Inzaghi? Questo non sta a me dirlo...".

