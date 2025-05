I sogni svaniscono in un'amarissima serata. Probabilmente il Paris Saint-Germain aveva i favori del pronostico, ma era difficile immaginarsi che la finale dell'Allianz Arena, data dai più come una sfida all'insegna dell'equilibrio, si potesse tramutare in un monologo della squadra di Luis Enrique, con l'Inter ridotta a fare da sparring partner e incassare non solo cinque sganassoni, ma una vera e propria lezione di gioco da parte dei transalpini che dominano con autorità la finale e conquistano in maniera assolutamente meritata la loro prima Champions League. Partita senza storia, aperta dalla rete di Achraf Hakimi che spalanca un'autostrada al PSG, dove Desiré Doue, Kvicha Kvaratskhelia e Fally Mayulu nel finale passano col Telepass. E dove Ousmane Dembélé, a risultato ormai acquisito, continua a chiamare il pressing sugli avversari, segnale di una mentalità incredibile con la quale i rossoblu parigini sono scesi in campo. I nerazzurri non sono praticamente mai esistiti, soverchiati da una superiorità schiacciante dimostrata dagli avversari. E alla fine, chiudono l'annata con tante belle emozioni ma con un pugno di mosche in mano e con sul groppone la sconfitta più pesante della storia delle finali della competizione. E ora, qualche interrogativo rischia necessariamente di aprirsi...

IL TABELLINO

PARIS SAINT GERMAIN-INTER 5-0

MARCATORI: 12' Hakimi, 20', 63' Doué, 73' Kvaratskhelia, 87' Mayulu

PARIS SAINT-GERMAIN: 1 Donnarumma; 2 Hakimi, 5 Marquinhos, 51 Pacho, 25 Nuno Mendes (78' 21 L. Hernandez); 87 João Neves (83' 27 Mayulu), 17 Vitinha, 8 Fabian Ruiz (83' 33 Zaire Emery); 14 Doué (66' 29 Barcola), 10 Dembélé, 7 Kvaratskhelia (83' 9 Ramos).

In panchina: 39 Safonov, 80 Tenas, 3 Kimpembe, 19 Lee, 35 Beraldo, 49 Mbaye.

Allenatore: Luis Enrique

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard (54' 31 Bisseck, 62' 36 Darmian), 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu (70' 21 Asllani), 22 Mkhitaryan (62' 30 Carlos Augusto), 32 Dimarco (54' 59 Zalewski); 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 16 Frattesi, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Kovacs (ROM). Assistenti: Marica - Tunygoi. Quarto ufficiale: Pinheiro (POR). VAR: Higler (NED). Assistenti VAR: Popa - Van Boekel.

Note

Ammoniti: Zalewski (I), Inzaghi (I), Doué (P), Thuram (I), Acerbi (I)

Corner: 4-6

Recupero: 1°T 2', 2°T 0'.

RIVIVI IL LIVE

90' - Fischia Kovacs, rien ne va plus all'Allianz Arena! Il PSG domina sull'Inter con un secco 5-0 e si porta a casa la prima Champions della propria storia.

88' - Con questo 5-0, l'Inter entra nella storia dalla parte sbagliata, incassando il passivo più pesante in una finale Champions.

87' - E arriva anche la cinquina, la firma è di Mayulu! Assist di Barcola e conclusione vincente del giovane neoentrato!

86' - Prova a passare Lautaro, trattenuto da un difensore. Il capitano protesta.

84' - Luis Enrique cambia: fuori Kvaratskhelia e dentro Goncalo Ramos, Zaire-Emery sostituisce Ruiz e Mayulu prende il posto di Joao Neves.

84' - Partono ineluttabili gli olé dei tifosi parigini ai passaggi della squadra transalpina, poi Barcola ci prova ancora mandando fuori.

81' - Barcola inventa una magia clamorosa in area con un colpo di suola, poi messo a sedere tutto il reparto difensivo calcia fuori.

81' - Zalewski calcia dalla distanza, tiro centrale parato senza problemi da Donnarumma.

80' - Barella in scivolata leva palla a Kvaratskhelia.

79' - Grande protezione della palla di Kvaratskhelia, che prende fallo da Dumfries.

78' - Cambio per il PSG: fuori Nuno Mendes, al suo posto Lucas Hernandez.

75' - Donnarumma nega il gol della bandiera a Thuram allungandosi per fermare il suo tiro.

74' - Pazzesco Dembélé, sul 4-0 chiama ancora il pressing.

73' - Alla fine, arriva anche il gol di Kvaratshelia! Incursione implacabile del georgiano che a tu per tu con Sommer lo trafigge firmando il poker.

72' - Atterrato Lautaro, anche in questo caso Kovacs non estrae cartellino contro giocatore del PSG.

71' - Arriva il cartellino giallo anche per Acerbi.

70' - Subito Barcola! Prima affonda sulla destra mettendo in mezzo, poi calcia mandando alto da ottima posizione. Nell'Inter fuori Calhanoglu che ha accusato un guaio fisico, dentro Asllani.

69' - Brutto intervento di Thuram su Fabian Ruiz, giallo inevitabile per lui.

67' - Thuram e Carlos Augusto si scontrano davanti a Donnarumma. Sfuma un'azione pericolosa.

66' - Doué si prende la standing ovation dell'Allianz Arena, dentro Barcola.

63' - Tris del PSG! Ancora Doué! Transizione velocissima della squadra francese, palla da Vitinha al giovane attaccante che implacabile trafigge Sommer. Giallo per l'attaccante per essersi tolto la maglia.

62' - Altri cambi per Inzaghi: è già finita la finale di Bisseck, rilevato da Darmian. Fuori Mkhitaryan, dentro Carlos Augusto.

61' - Incursione di Hakimi sulla destra con l'Inter in dieci dopo un gran numero di Doué, palla che Acerbi manda in corner.

60' - Calhanoglu prova il cross, palla deviata e bloccata da Donnarumma. A terra Bisseck, caduto malamente dopo un contrasto.

59' - Barella prova a calciare dalla distanza dopo un controllo volante, mandando altissimo.

57' - Esplode la panchina dell'Inter dopo un fallo su Thuram, Inzaghi viene ammonito mentre anche Ferri reclama.

56' - Zalewski prova il tiro ma viene ribattuto, poi il polacco commette fallo su Ruiz e viene ammonito.

54' - Donnarumma svetta su una punizione scontrandosi con Acerbi.

54' - Arrivano i cambi: fuori Pavard e Dimarco, in campo Bisseck e Zalewski.

53' - Pronti due cambi per l'Inter: a bordocampo ci sono Bisseck e Zalewski.

52' - Altro tentativo del PSG con Dembélé che prova a giro mandando fuori.

51' - Altre proteste di Inzaghi per un altro intervento di Nuno Mendes ai limiti.

50' - Kvaratskehlia si avventa sul pallone smorzato in area da Bastoni e calcia a botta sicura, mandando fuori.

49' - Sbaglia Hakimi, che regala un corner mandando fuori un retropassaggio di testa verso Donnarumma. Sugli sviluppi, però, un mani di Lautaro vanifica tutto.

48' - Punizione di Calhanoglu gettata al vento, pallone fuori.

47' - Thuram strappa palla a Nuno Mendes, che lo atterra. Inzaghi chiede il giallo a ben vedere sacrosanto.

46' - Subito Kvaratskhelia: il georgiano guadagna l'area nerazzurra poi calcia sull'esterno della rete.

-----

22.05 - Sarà dell'Inter il calcio d'inizio del secondo tempo: PARTITI!

22.02 - Le due squadre rientrano in campo. Volti dei giocatori dell'Inter piuttosto tesi...

HALFTIME REPORT - Come si suol dire, ci sono modi e modi di andare a riposo in svantaggio. Ma quello rimediato dall'Inter è francamente uno dei peggiori possibili: mai in campo la squadra di Simone Inzaghi, schiacciata da subito da un Paris Saint-Germain messo in campo in maniera magistrale da Luis Enrique, capace di dominare in lungo e in largo senza quasi mai dare sbocchi alla manovra interista. Le reti dell'ex Achraf Hakimi e di Desiré Doué suggellano un primo tempo incredibile, dove i nerazzurri hanno solo un breve lampo di lucidità ma al di là di due colpi di testa fuori misura di Francesco Acerbi e Marcus Thuram non vanno. Serve con urgenza inventarsi qualcosa.

-----

45' + 3' - Kvaratskhelia manda alto di testa su corner. Su questa azione Kovacs fischia la fine del primo tempo: PSG al riposo in vantaggio per 2-0 sull'Inter grazie ai gol di Hakimi e Doué.

45' + 2' - Kvaratskhelia punta tre difensori poi prova il tiro appena entrato in area, conclusione deviata in corner. Kovacs fa battere.

45' + 1' - Due minuti di recupero. Doué si inventa un rasoterra poco potente ma velenoso, che finisce fuori di poco complice una sporcatura di Kvaratskhelia.

44' - Dembélé arriva su un cross da sinistra e da zero metri colpisce la traversa. Altro errore in copertura di Dimarco.

42' - Ora è il PSG che palleggia nella metà campo nerazzurra, prima di un lancio errato di Joao Neves che regala una rimessa.

40' - Thuram prova a sorprendete tutti sulla rimessa di Dumfries, Marquinhos protegge l'uscita di Donnarumma. Poco dopo, ghiotta chance sprecata da Lautaro che serve male Thuram.

38' - Soccorsi sul campo per Nuno Mendes, gioco fermo.

37' - Thuram! Corner di Calhanoglu, svetta il francese sul secondo palo ma non inquadra la porta.

37' - Cross di Calhanoglu, Thuram pronto a colpire viene anticipato in corner da Pacho.

35' - Buona trama per l'Inter, Mkhitaryan riceve da Dimarco e prova a servire Thuram che però non riesce ad arrivare sul pallone.

33' - Ora il PSG controlla il pallone in scioltezza, dopo una fase di crescita dell'Inter.

31' - Dembélé controlla in area, tenta la finta poi Dumfries interviene e spazza in corner.

30' - Prova l'Inter a sfondare sulla destra, Vitinha spazza i cross di Pavard e Barella.

29' - Donnarumma esce e controlla un pallone che però viene rubato da Dimarco bravo a servire subito Barella, il quale perde l'attimo per calciare con la porta sguarnita.

28' - Lautaro prova l'acrobazia sul cross di Dumfries, Pacho lo tiene giù e Joao Neves spazza.

27' - Fabian Ruiz si fa ingolosire e calcia appena fuori area, para Sommer.

26' - Non c'è via d'uscita per l'Inter, Pacho anticipa il rilancio di Acerbi.

23' - Arriva un corner per l'Inter, un'occasione da sfruttare. Ci prova Acerbi ma manda alto.

20' - Raddoppio del PSG! Deviazione di Dimarco sul tiro di Doué! Barella prova a prendersi un corner ma viene anticipato, il PSG riparte velocissimo con Dembélé che trova Doué che calcia di prima intenzione. Palla sporcata da Dimarco e nulla da fare per Sommer.

19' - Nuno Mendes a terra dopo uno scontro con Dumfries, gioco fermato dall'arbitro.

18' - Ancora PSG pericoloso: Kvaratskhelia entra in area e calcia, pallone alto.

17' - Pacho sposta Dumfries mandandolo a terra, per Kovacs non c'è fallo.

16' - Tenta una reazione la squadra di Inzaghi, che però al momento ha ancora le idee confuse.

12' - Hakiimi porta in vantaggio il PSG! Azione orchestrata da Kvaratskhelia, palla filtrante in area raccolta da Doué che tenuto in gioco da Dimarco appoggia per il marocchino che davanti alla porta segna comodo per poi non esultare.

11' - Ancora Dembélé si accentra partendo da destra e calcia centralmente, Sommer è attento.

11' - Inter che ora gestisce il pallone, ma il pressing transalpino è decisamente feroce.

10' - Lungo possesso palla del PSG, concluso con un tiro di Dembélé parato a terra da Sommer.

8' - Palla che spazia da un lato all'altro dell'area, prima che Marquinhos di testa sul cross di Vitinha mandi fuori.

7' - Spinta netta di Bastoni a Doué, Kovacs fischia fallo contro il difensore nerazzurro. Punizione che è quasi un corner corto.

5' - Lautaro prova il filtrante per Pavard che si era sganciato, ma il pallone è troppo corto e la difesa recupera.

5' - Fallo d'astuzia preso da Mkhitaryan, punizione a metà campo per l'Inter.

4' - Dembélé mette in difficoltà Sommer, che regala una rimessa al PSG.

3' - Fallo su Mkhitaryan a ridosso dell'area nerazzurra, fischia Kovacs.

2' - Possesso palla dei transalpini, che fanno girare il pallone.

1' - Calcio d'inizio che è una dichiarazione d'intenti: palla fuori in fallo laterale e pressione feroce della squadra di Luis Enrique.

-----

21.00 - Ci siamo, è il PSG a muovere il primo pallone. La finale ha inizio: PARTITI!

20.59 - Marquinhos e Lautaro davanti all'arbitro Kovacs per il sorteggio.

20.56 - Le due squadre entrano in campo per il prepartita. Coreografia un po' spartana da parte dei tifosi del PSG con la scritta 'Insieme Siamo Invincibili'.

20.55 - Paris Saint-Germain e Inter sono pronti a entrare in campo.

20.53 - L'esibizione di David Garrett accompagna Javier Pastore e Javier Zanetti che portano in campo la coppa dalle grandi orecchie.

20.52 - FInisce la performance dei Linkin Park, il fischio d'inizio della finale si avvicina.

20.46 - Inizia l'esibizione dei Linkin Park.

20.35 - Squadre che tornano negli spogliatoi. Ora sarà tempo di KickOff Show, poi il calcio d'inizio.

-----

