"È la prima Champions, è stato incredibile per la squadra, per la gente... Siamo molto contenti, c'è allegria da condividere con la famiglia, gli amici domani a Parigi. È stato tutto incredibile e credo che questo gruppo se lo meritasse". Così Fabian Ruiz risponde ai giornalisti presenti in zona mista dopo aver conquistato la prima Champions League della storia del PSG, sollevata al termine di una partita spettacolare per francesi contro un'irriconoscibile Inter.

È stata una partita spettacolare.

"Siamo venuti a giocarcela dopo aver fatto diverse partita in questa Champions in cui abbiamo dimostrato la nostra forza. Abbiamo fatto buone partite con grandi squadre molto difficili come Liverpool, Arsenal... Come l'Inter che ha eliminato le più grandi squadre d'Europa. Sapevamo che sarebbe stato difficile e credo che la squadra abbia fatto un partitone in questa finale. Volevamo fare il nostro gioco, eravamo molto concentrati dall'inizio della partita".

FcIN - Non è stato troppo facile?

"Non pensavamo questo. Pensavamo di fare il nostro gioco e siamo venuti con la nostra idea. Siamo contenti che sia arrivata la vittoria sfruttando il nostro gioco, l'Inter è una squadra fisica, ci veniva in contro".

Ti aspettavi un'Inter così tanto in difficoltà o l'avevate preparata così?

"Sapevamo che era difficile, che l'Inter è una squadra molto fisica che gioca molto bene, con giocatori forti. Ma non sapevamo che facendo il nostro gioco, pressando alti, potevamo vincere così. Penso che abbiamo fatto un primo tempo incredibile e loro poi dovevano rischiare un po' di più e noi ne abbiamo approfittato con i contropiedi, c'erano gli spazi. Sapevamo che era difficile e siamo felici per la vittoria, all'Inter auguro tutto il bene perché lo merita. Spero che il prossimo anno facciano una bella stagione".